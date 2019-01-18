Международный сервис доставки еды «Хочу-поесть» реализовал возможность оплаты заказов криптовалютой еthereum и собственной криптовалюты сервиса WHY (When Hungry).

Как сообщает Anycoin , чтобы оплатить еду, достаточно наполнить корзину, затем выбрать способ оплаты «Криптовалюта» и перевести средства на номер кошелька еthereum. Сумма заказа автоматически пересчитывается по курсу в реальном времени. Так, большую пиццу можно купить за 0.1 ETH или примерно 0,003 BTC.

Создатели «Хочу-поесть» утверждают, что изначально их целью было внедрение инновационных решений в сервис, которые сделают его лучшим технологическим решением для заказа готовой еды. После этого они поняли, что блокчейн – лучшее решение, которое обеспечит сервису мировую экспансию.

Сервис обслуживает более 800 ресторанов в России и СНГ, при этом ни один из них не принимает криптовалюту в качестве оплаты за заказы.

Скоро возможность оплаты заказов криптовалютой будет реализована и в городах Европы.