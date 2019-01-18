В Роскомнадзоре сообщили о совершенствовании блокировки Telegram, комментируя информацию о блокировке тысячи связанных с Telegram IP-адресов. Но «ничего экстраординарного регулятор не предпринимал», сообщил RNS пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Мы не прекращали блокировку Telegram. Но также Роскомнадзор не предпринимал ничего экстраординарного в связи с блокировкой мессенджера. Способы и методы осуществления блокировки при этом постоянно совершенствуются, это постоянный, динамический процесс», — сообщил RNS Вадим Ампелонский, подчеркнув, что также периодически обновляется база IP-адресов, которые использует Telegram.

«Какие-то IP туда вносятся, какие-то исключаются», — отметил он.

Мессенджер Telegram блокируется в России с середины апреля по решению Таганского районного суда по иску Роскомнадзора. Тем не менее мессенджер продолжает использоваться в России.