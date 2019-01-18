Форум зарекомендовал себя в качестве одной из лучших профессиональных площадок для обмена опытом и ведущими практиками в сфере финансового маркетинга.

Программа Fin Profit 2019 совместила в себе все ключевые вопросы финансового маркетинга от философии Lifestyle-banking и подходов, использующих знания о клиенте, до практических кейсов применения интеллектуальных технологий для автоматизации маркетинга. Будет представлен новый взгляд на инструменты, уже ставшие классическими, такие как: работа с блогерами, SMM, email-маркетинг, сторителлинг и video-маркетинг.

Финансовые компании создают удобные экосистемы для пользователей, поведенческий маркетинг и предиктивная аналитика уже необходимое условие предоставления актуальных продуктов и качественного сервиса. User Experience становится основным драйвером изменения маркетинговых стратегий.

Спикеры форума – ведущие эксперты в области маркетинга, представляют лидеров финансового сектора: Альфа-Банк, Газпромбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, банк «Уралсиб», «Ак Барс» Банк, «Хоум Кредит», МТС Банк, ID Finance, Twino, Altyn Bank, БКС Брокер, «Абсолют Страхование», Mail.Ru, «ВКонтакте», ТрансКапиталБанк, Московский Кредитный Банк.

Основные сессии форума:

• Настоящее и будущее маркетинга финансовых услуг в цифровом пространстве

• Как успеть за трансформацией маркетинговых технологий?

• Автоматизация и data-ориентированный подход в digital маркетинге

• Маркетинговые технологии и инструменты: бизнес-кейсы

Fin Profit 2019 – площадка для встречи профессионалов направления, которые не просто создают качественные финансовые сервисы, но формируют новую культуру финансового маркетинга, основанную на непрерывном цифровом опыте.

Сайт форума: www.finprofit-forum.ru