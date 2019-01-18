Управление по финансовому регулированию и надзору за рынком ценных бумаг (European Securities and Markets Authority, ESMA), заявив о рисках первичного размещения токенов (ICO), объявили о том, что власти Евросоюза могут за счет бюджета создать альтернативные способы финансирования для компаний, если, по каким-либо причинам, им недоступно привлечение капитала традиционными способами, как, например, через IPO (первичное размещение обыкновенных акций) или с помощью банковского кредитования.

В ESMA предлагают в таком случае не обращаться к процедуре ICO, а воспользоваться иными, пока еще разработанными, способами получения доступа к капиталу. Таким образом, ведомство предлагает воспользоваться деньгами из бюджета, но не задействовать ICO, сообщает Сoinlife .

При этом ведомство посчитало, что у «малого бизнеса» в ICO есть возможности привлечения финансирования, хотя это сопряжено с рисками для инвесторов.