Налоговое управление Чили добавило в форму декларации о доходах раздел, связанный с криптоактивами. Таким образом, финансовые результаты от операций с цифровыми деньгами будут облагаться подоходным налогом

Использование криптовалют для торговли товарами и услугами привлекает внимание налоговых органов, которые теперь более пристально следят за активностью людей, пользующихся цифровыми деньгами, сообщает ForkLog .

При этом, несмотря на стремление властей расширить базу налогообложения и увеличить поступления в бюджет, правовой статус криптовалют в Чили не определен.