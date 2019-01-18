С момента запуска «Университета бизнеса» для предпринимателей банка «Уралсиб» более 120 тыс. человек посетили его раздел на сайте кредитной организации.

На сегодняшний день проведено свыше 130 семинаров, более 100 из них прошли в онлайн-формате. В 2018 году «Университета бизнеса» провел 59 вебинаров, говорится в сообщении банка «Уралсиб».

В 2018 году проведено 9 очных мероприятий, которые посетили 850 предпринимателей. Среди них 3 открытых конференций «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес».

Большая часть слушателей онлайн-семинаров – жители России. В топ-5 регионов входят Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород. Наиболее многочисленная возрастная группа слушателей – от 25 до 34 лет, вторая по численности – аудитория в возрасте 35-44 лет.

В 2019 году проект банка «Уралсиб» продолжит проводить конференции в очном формате, ближайшие практикумы запланированы на конец февраля – начало марта 2019 года в Челябинске и Екатеринбурге.