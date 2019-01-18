Модульбанк, специализирующийся на обслуживании малого бизнеса, повторно выставлен на продажу. Свою долю продает крупнейший акционер Артем Аветисян, которому необходимы деньги для участия в допэмиссии его банка «Восточный», пишет «Коммерсант».

Аветисян пытается продать свой пакет акций в Модульбанке, в котором ему лично принадлежит 68,3%, рассказали газете два источника, близких к бизнесмену. Два собеседника на рынке M&A также заявили, что знают о желании Аветисяна продать банк. По словам первого собеседника, сделку бизнесмен рассчитывает закрыть до апреля, чтобы принять участие в допэмиссии акций банка «Восточный», где выступает одним из двух совладельцев. Привлечь необходимые средства (около 2 млрд рублей) другим способом, по словам собеседников издания, Аветисян сейчас не может.



Один из источников на рынке M&A указывает, что Аветисян уже пытался продать долю в Модульбанке, чтобы принять участие в допэмиссии «Восточного», запланированной исходно на декабрь 2018 года, но перенесенной на апрель 2019-го. «Тогда он рассчитывал закрыть сделку до конца ноября, но оценивал банк нереалистично — в пять капиталов», — отмечает источник газеты.

Предложение о покупке получили почти все крупные игроки, в том числе ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, а также Тинькофф Банк. В большинстве перечисленных кредитных организаций изданию неофициально подтвердили эту информацию. Официально в ВТБ, Тинькофф Банке и Совкомбанке газете заявили, что не планируют покупать Модульбанк. В Альфа-Банке отказались от комментариев, Россельхозбанк не ответил на запрос.

«Заинтересованные в сделке были, но совершенно точно не по предложенной цене», — указывает один из собеседников издания, получавший предложение о покупке Модульбанка в прошлом году.

Один из потенциальных покупателей на условиях анонимности заявил изданию, что Модульбанк действительно интересный банк, поэтому его теоретически можно продать, но всего лишь за полтора капитала. Если исходить из этой оценки, Аветисяну нужно продать около 60% акций, чтобы получить необходимые 2 млрд рублей. Однако, по мнению аналитика рейтингового агентства «АКРА» Александра Рудых, «с учетом состояния банковского рынка будет сложно продать банк по цене выше капитала».

Впрочем, сам Аветисян планы по продаже Модульбанка вообще отрицает. Он заявил изданию, что не продаст Модульбанк ни за какие деньги, а «предложения от желающих купить» банк получает периодически. «Сейчас Модульбанк не продается, также не планируется этого делать в ближайшее время, — сказал совладелец и председатель правления Модульбанка Андрей Петров. — У нас было много предложений о покупке в прошлом году, но мы не стали их рассматривать серьезно, не увидели никаких синергий и преимуществ, которые помогли бы развитию нашего бизнеса».