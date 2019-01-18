Лидеры криптовалютной биржи Komid в Южной Корее были приговорены к тюремному заключению за фальсификацию объемов торгов. Так, CEO биржи Чой получил три года тюрьмы, а другой представитель Komid получил два года заключения за мошенничество, растрату средств и другие неправомерные действия.

Как сообщает ForkLog , по мнению корейских властей, биржа сфабриковала 5 млн трансакций с целью искусственного увеличения объемов торгов. Компания использовала специального бота, который автоматически создавал крупные ордера, привлекавшие пользователей. Такая схема принесла руководству биржи 45 млн долларов.