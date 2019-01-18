Свыше 150 банков уже начали собирать биометрические данные граждан. Об этом рассказал в ходе своего выступления на парламентских слушаниях в Госдуме глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Сегодня мы находимся на первом и очень важном этапе, когда более 150 банков по всей стране собирают такие биометрические данные. Целый ряд банков уже предложил своим клиентам возможности получения услуг», — отметил он.