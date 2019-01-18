Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении американских компаний Twitter и Facebook за неисполнение закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем <...> В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в декабре 2018 года направил в компании уведомления о необходимости соблюдения законодательства РФ в области пользовательских данных. На данный момент компании пока не локализовали свои базы данных пользователей в России.

По его словам, компании должны были предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить, что означает: «Нет». В случае отрицательного ответа, глава Роскомнадзора пообещал возбудить административные дела и оштрафовать корпорации на 5 тыс. рублей. Срок, в течение которого они должны будут локализовать базы данных, — от шести месяцев до года.