Разработчики еthereum назначили новую дату активации хард форка Constantinople. Обновление будет осуществлено на блоке 7 280 000, который, ориентировочно, будет добыт в конце февраля.

Как сообщает Ttrcoin , активация Constantinople в основной сети будет происходить в два этапа. Первое обновление будет включать в себя все пять EIP, а второе – сразу же удалит один из них, чтобы пользователи тестовых и приватных сетей, которые уже интегрировали Constantinople, могли перейти на актуальную версию без необходимости откатывать историю трансакций.

При этом хард форк не может откладываться дальше из-за активации бомбы сложности, элемента кода, который замедляет эмиссию криптовалюты со временем и таким образом вынуждает проводить обновления своевременно.