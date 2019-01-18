Президент считает, что главе ведомства Алексею Кудрину не сложно будет оценить эффективность усилий государства по достижению этих целей.
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Счетная палата под руководством Алексея Кудрина окажет существенную поддержку в реализации нацпроектов.
«Алексей Леонидович, вы сейчас сказали про стратегический аудит. Думаю, что вам — человеку, который когда-то, будучи членом правительства, готовил подобные нацпроектам документы, с одной стороны, а, с другой стороны, сейчас в этом своем новом качестве, — не сложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей, — сказал глава государства на рабочей встрече с Кудриным. — Поэтому я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством палата будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов».
Глава Счетной палаты подтвердил, что собирается сосредоточить свою работу именно в указанном президентом ключе. «Мы на это и нацелены», — заверил Кудрин.
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