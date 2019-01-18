Госдума поддерживает создание пилотных регионов для отработки обращения криптоинструментов. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, работа идет по нескольким направлениям и одно из них — создание так называемых регуляторных песочниц, которые позволят протестировать финансовые криптоинструменты и выработать для них правовой режим.

«Закон о «регуляторной песочнице», который, я надеюсь, мы уже в весеннюю сессию примем, позволит в пилотном варианте в каком-то регионе либо отдельным компаниям, либо определенной отрасли использовать в том числе криптоинструменты для экономического оборота и хозяйственных операций», — сказал глава думского комитета по финансовому рынку.

Документ разработало Минэкономразвития. Как уточнили в ведомстве, он обсуждается на нескольких площадках, но пока не оперирует отдельными регионами или компаниями. Принять участие в проекте сможет любой, кто работает со «сквозными» информационными технологиями. Это не только распределенные реестры (блокчейн), но и квантовые и нейтротехнологии, а также искусственный интеллект.

Крупный российский бизнес уже обсуждает идею на площадке РСПП. Для этого работает консультационный совет по вопросам цифровизации, рассказал изданию вице-президент союза Сергей Мытенков. По его словам, нужно разрешить десяти компаниям работать с финансовыми криптоинструментами и на их примере просчитать возможные правовые и экономические риски.



В этом заинтересованы компании международного масштаба: в условиях внешних ограничений криптоинструменты дают большие возможности. В частности, позволит применять криптовалюты и токены для привлечения капитала, а также покупать и продавать активы в условиях санкций.

«Регуляторные песочницы» уже заинтересовали некоторые российские регионы. За развитием инициативы следят в Калининградской области и Татарстане — там уже есть компании, готовые сами стать площадкой для эксперимента или принять в нем участие.