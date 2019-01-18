С помощью спецрежимов представители бизнеса смогут обойти санкции.
Госдума поддерживает создание пилотных регионов для отработки обращения криптоинструментов. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, работа идет по нескольким направлениям и одно из них — создание так называемых регуляторных песочниц, которые позволят протестировать финансовые криптоинструменты и выработать для них правовой режим.
«Закон о «регуляторной песочнице», который, я надеюсь, мы уже в весеннюю сессию примем, позволит в пилотном варианте в каком-то регионе либо отдельным компаниям, либо определенной отрасли использовать в том числе криптоинструменты для экономического оборота и хозяйственных операций», — сказал глава думского комитета по финансовому рынку.
Документ разработало Минэкономразвития. Как уточнили в ведомстве, он обсуждается на нескольких площадках, но пока не оперирует отдельными регионами или компаниями. Принять участие в проекте сможет любой, кто работает со «сквозными» информационными технологиями. Это не только распределенные реестры (блокчейн), но и квантовые и нейтротехнологии, а также искусственный интеллект.
Крупный российский бизнес уже обсуждает идею на площадке РСПП. Для этого работает консультационный совет по вопросам цифровизации, рассказал изданию вице-президент союза Сергей Мытенков. По его словам, нужно разрешить десяти компаниям работать с финансовыми криптоинструментами и на их примере просчитать возможные правовые и экономические риски.
В этом заинтересованы компании международного масштаба: в условиях внешних ограничений криптоинструменты дают большие возможности. В частности, позволит применять криптовалюты и токены для привлечения капитала, а также покупать и продавать активы в условиях санкций.
«Регуляторные песочницы» уже заинтересовали некоторые российские регионы. За развитием инициативы следят в Калининградской области и Татарстане — там уже есть компании, готовые сами стать площадкой для эксперимента или принять в нем участие.
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