Павел Дуров может представить блокчейн-проект TON на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 22 по 25 января в швейцарском Давосе, что может дать гораздо больший эффект, чем простой анонс в середине года.

По данным некоторых источников, официальный запуск платформы запланирован на второй квартал 2019 года, сообщает Anycoin .

В случае неудачи с запуском платформы TON и собственной криптовалюты до 31 октября 2019 года компания обещала вернуть деньги инвесторам.