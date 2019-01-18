В начале 2019 года США остаются источником основных новостей для мировых рынков. Уже 31 день страна находится в состоянии шатдауна, из-за которого рейтинг Д.Трампа снизился до минимума за последние 12 месяцев. В результате растут опасения, что президент США попытается восстановить его либо за счет внешней (в отношениях с Китаем), либо внутренней повестки. Дополнительным фактором беспокойства для рынков является тот факт, что ажиотаж вокруг технологических компаний сходит на нет, что создает неопределенность для динамики мировых рынков.

Действия Дональда Трампа остаются главным риском 2019 года: Последний месяц внимание рынков сосредоточено на оценке перспектив 2019 года: многие эксперты выражают мнение, что этот год будет сопряжен как с экономическими, так и с политическими рисками. Решение Мирового Банка снизить прогноз роста мировой экономики (см. Рис. 1) говорит об ухудшении настроений. В недавно вышедшей статье американский экономист Барри Эйчингрин полагает, что следует особенно внимательно смотреть за тремя рисками: (1) риском того, что американская экономика замедлится до темпов роста менее 2% г/г; (2) риском эскалации торговых войн в мире и (3) риском, что Китай не справится с управлением своего корпоративного долга, составляющего 160% ВВП, или около $20 трлн (см. Рис. 2). Все эти три риска неразрывно связаны между собой фактором «Трампа». Риски замедления роста могут проявится в связи с тем, что налоговая реформа, проведенная в прошлом году, может дать меньший, чем ожидалось эффект на экономику США. В прошлом году уже высказывались аналогичные опасения, и если они подтвердятся в этом году, то это может стать главной экономической неудачей Д.Трампа. При этом сам президент, а также члены его семьи продолжают оставаться субъектами внутренних расследований. И как в случае экономических неудач, так и в случае роста внутреннего политического давления, президент США, скорее всего, предпочтет тактику агрессивной защиты. Это значит, что он либо попытается приписать ответственность за слабые экономические показатели на политику ФРС (но атака на независимость ФРС чревата обвалом рынков), либо попытается переключить политическое внимание оппонентов на внешние факторы, вновь усилив давление на Китай. Правительство Китая уже снизило цель по ВВП на этот год до 6,0-6,5% г/г, и об обоснованности этого снижения говорит быстрое замедление роста экспорта и импорта: в декабре 2018 г. экспорт сократился на 4,4% г/г – рекорд с декабря 2016, импорт сократился на 7,6% г/г – рекорд с июля 2016. Кроме того, т.к. по итогам 2018 г. более чем на 2,5 млн снизилось количество рабочих мест в промышленности Китая, что в 2,5 раза превышает сокращение рабочих мест в 2017 г., растут риски того, что и эти цели по росту могут быть не достигнуты. В результате, растут риски долгового кризиса в стране, и вероятность того, что Китай ответит на дальнейшее торговое давление девальвацией валюты. Этот шаг, в свою очередь, вновь повлечет обвинение в манипуляции курсом и новое ужесточение торговой войны.

Технологический сектор США разочаровывает инвесторов: Помимо фактора «Трампа», другой серьезной угрозой для мировых рынков может стать потеря интереса к теме новых технологий. США долгое время являются мировым технологическим лидером, однако прошедший год показал, что позиция США как лидера начинает подвергаться сомнениям. На рынке начинают все чаще звучать разочарования историей искусственного интеллекта, а также высокотехнологических компаний в целом. В предыдущие два года инвесторы активно инвестировали в акции таких компаний, рассчитывая на скорые изменения в производственных процессах по всему спектру секторов, но в последнее время интерес к технологическим новациям пошел на спад. Во-первых, оказалось, что даже технологические компании - заложники экономической конъюнктуры; в начале января компания Apple впервые за последние 16 лет объявила о снижении прогноза выручки на 1К19 до $84 млрд вместо планируемых ранее $89-93 млрд, анонсировав сокращение производства телефонов на 10% в 1К19 в связи со снижением спроса в Китае. В результате цена акций компании всего за сутки упала на 10%, и капитализация снизилась до примерно $700 млрд с рекордного уровня $1100 млрд в октябре 2018 г. Во-вторых, индекс технологических компаний FANG+, включающий в себя такие компании как Netflix, Apple, Alphabet, по итогам 2018 года не изменился по сравнению с 2017 годом, тогда как в 2017 году он показал рекордный рост на 58% г/г (см. Рис. 3). В-третьих, показательно снижение интереса к теме новых технологий через призму прессы: в начале 2018 года количество публикаций Financial Times на тему, связанную с искусственным интеллектом, составляло до 30 в месяц, в июне 2018 года их количество возросло до 50, но уже в декабре прошлого года составило всего 10. Такое снижение цифры может говорить об определенной усталости от темы искусственного интеллекта, связанной с тем, что ожидаемые плоды новых технологий скорее являются реалией очень далекого будущего, и в ближайшее время компаниям пока не удастся массово внедрить данные технологии и снизить издержки. В-четвертых, взгляд населения на искусственный интеллект также становится все более осторожным. Согласно опросу, проведенному Brookings, 32% населения считают искусственный интеллект угрозой для человечества и только 24% населения воспринимают развитие технологий в данном направлении позитивным фактором. В результате всего вышесказанного, судя по всему, растут риски того, что энтузиазм по поводу новых технологий сменится разочарованием, что может привести к падению рынка, похожему на крах компаний dotcom в начале 2000-х гг.

Хотя США не привыкать к ситуации шатдауна, это стало еще одним фактором неуверенности в США: Еще одной причиной того, почему внимание инвесторов в начале года оказалось смещенным в сторону США стало то, что с 22 декабря 2018 г. правительство США находится в состоянии шатдауна, т.е. временно не осуществляет свою деятельность из-за того, что Конгрессу США (правительству) не удалось согласовать с президентом бюджет на этот год. Одним из главных камней преткновения стал вопрос финансирования «Мексиканской стены» Д.Трампа: президент настаивает на включении в бюджет расходов по данному вопросу в размере $5,7 млрд (что 0,2% всех расходов правительства), в то время как представители демократической партии, т.е. контролирующие Палату Представителей, готовы выделить не более $1,3 млрд, т.к. не готовы пожертвовать финансированием прочих направлений экономики. Хотя ситуация шатдауна не является исключительной для США (см. Таб. 1) и стоимость текущего шатдауна, по оценкам, приносит экономике США примерно $1 млрд потерь за каждую неделю против $10 млрд потерь в неделю при шатдауне в период президентства Б.Обамы, по длительности текущий шатдаун является рекордным, так как длится уже 31 день (предыдущий рекорд был 21 день при Билле Клинтоне). На данный момент около 380 тыс. госработников США находятся в неоплачиваемом отпуске и еще 420 тыс. работают без заработной платы. Это уже отразилось в снижении рейтинга Д.Трампа, который, согласно Rasmusen report, снизился с 48% в декабре 2018 г. до текущих 43%, достигнув минимума за последние 12 месяцев.