За неделю с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года объем торгов на российском рынке LocalBitcoins достиг 4 565 BTC – рекордного значения за отдельно взятые 7 дней с 6 мая 2017 года, согласно данным CoinDance.

Как сообщает Anycoin , эта сумма соответствует 1,24 млрд рублей. Это самый высокий показатель после рекорда, зафиксированного в неделю, начавшуюся 20 января 2018 года.

Также и в Казахстане, Украине и Румынии были зафиксированы самые крупные объемы торгов за последние более чем 12 месяцев.