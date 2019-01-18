Власти Нидерландов предпринимают активные шаги по борьбе с анонимными операциями с криптовалютами.
В рамках этих усилий Управление финансовых рынков и Нидерландский банк (центральный банк страны) направили министру финансов Вопке Хокстра рекомендацию ввести систему лицензирования для криптовалютных компаний. При этом «министр немедленно объявил, что последует этой рекомендации», сообщает ForkLog, ссылаясь на местное новостное агентство NOS.
Власти обеспокоены тем, что криптовалюты могут использоваться для финансирования терроризма и отмывания денег. Это является очевидной проблемой, и ее решением призвана стать 4-я директива ЕС, согласно которой торговые платформы, осуществляющие обмен фиата на криптовалюты, должны следовать тем же правилам, что и другие финансовые сервисы.
Член правления Bitcoin Nederland Foundation Ричард Коль уже заявил, что это «сильный удар по всей индустрии страны и большой шаг назад».
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