В рамках этих усилий Управление финансовых рынков и Нидерландский банк (центральный банк страны) направили министру финансов Вопке Хокстра рекомендацию ввести систему лицензирования для криптовалютных компаний. При этом «министр немедленно объявил, что последует этой рекомендации», сообщает ForkLog , ссылаясь на местное новостное агентство NOS.

Власти обеспокоены тем, что криптовалюты могут использоваться для финансирования терроризма и отмывания денег. Это является очевидной проблемой, и ее решением призвана стать 4-я директива ЕС, согласно которой торговые платформы, осуществляющие обмен фиата на криптовалюты, должны следовать тем же правилам, что и другие финансовые сервисы.

Член правления Bitcoin Nederland Foundation Ричард Коль уже заявил, что это «сильный удар по всей индустрии страны и большой шаг назад».