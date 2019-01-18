Работодатели в рамках разработанной ЦБ и Минфином новой системы пенсионных накоплений — индивидуального пенсионного капитала — смогут софинансировать добровольные взносы работника в ИПК, получая за это налоговые льготы.

Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях по основным направлениям развития финансовых рынков в Госдуме.

«Система индивидуального пенсионного капитала понятна, проста, это устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель. Источник пенсионных выплат должен формироваться за счет добровольных отчислений гражданина с предоставлением ему налоговых льгот и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, также получая льготы в соответствии с действующим законодательством», — сказала она.

Средства ИПК будут защищены системой гарантирования пенсионных накоплений. «Эта система должна быть удобной для гражданина, ею можно будет управлять через онлайн-сервисы», — сказала глава регулятора. ЦБ считает внедрение ИПК приоритетом на ближайшее время, подчеркнула Набиуллина.

Ранее сообщалось, что государственная управляющая компания ВЭБ.РФ может быть наделена функциями НПФ для работы с накоплениями «молчунов» в рамках ИПК. «Мы здесь готовы проявлять гибкость», — заявил на слушаниях глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Законопроект об ИПК может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Публикация документа для общественного обсуждения ожидается в конце января, говорил ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов.