Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста экономики России в 2019 и 2020 годах до 1,6% и 1,7% соответственно. Об этом говорится в опубликованном в понедельник январском обзоре перспектив мировой экономики.

По сравнению с октябрьским докладом прогноз на 2019 год снижен на 0,2 процентного пункта, на 2020-й — на 0,1 п. п.

Как отмечается в пресс-релизе МВФ, «ожидающиеся в ближайший период более низкие цены на нефть будут сдерживать перспективы роста экономики России».

Международное рейтинговое агентство S&P, на прошлой неделе подтвердившее рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом, полагает, что в 2019 году реальный рост ВВП РФ замедлится до 1,5%.