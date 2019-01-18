Международный валютный фонд прогнозирует, что средние цены на нефть в 2019—2020 годах будут «немного ниже 60 долларов за баррель». Об этом говорится в опубликованном в понедельник январском обзоре перспектив мировой экономики.

«Средние цены на нефть прогнозируются на уровне немного ниже 60 долларов США за баррель в 2019 и 2020 годах — ниже, чем в последнем выпуске «Перспектив развития мировой экономики» (примерно 69 и 66 долларов США соответственно)», — говорится в пресс-релизе МВФ.

В фонде указывают, что «ожидающиеся в ближайший период более низкие цены на нефть будут сдерживать перспективы роста экономики России». МВФ снизил прогноз роста экономики РФ в 2019 и 2020 годах до 1,6% и 1,7% соответственно.