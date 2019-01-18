В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года было совершено более 50 млн трансакций по 4,75 млн банковских карт. Таким образом, их общий объем вырос более чем вдвое – с 21 млн шт. – по сравнению с прошлыми новогодними праздниками, говорится в исследовании компании «МультиКарта» по трансакциям клиентов 30 российских банков.

При этом доля карт «Мир» в трансакциях клиентов увеличилась почти вдвое – с 17% до 30%, а карт MasterCard и Visa, наоборот уменьшилась – с 46% до 36% и с 36% до 34% соответственно.

Также 73% покупок были оплачены традиционным способом в POS-терминалах, 8,8% – в интернет-магазинах, 3,2% покупок были оплачены с помощью электронного устройства. В целом доля бесконтактной оплаты с помощью смартфонов в общем количестве трансакций увеличилась незначительно, при этом в наиболее востребованных сегментах выросла в два и более раза.

Самые большие средние чеки отмечены в сегментах «бытовая техника» и «электроника» – 8 520 рублей и 7 320 рублей соответственно. В супермаркетах средний чек составил 2 375 рублей, на АЗС – 1 589 рублей, в аптеках – 748 рублей, в кинотеатрах – 671 рубль.