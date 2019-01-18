В Краснодаре судебные приставы арестовали самолет должника, который не смог погасить кредит перед банком. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.

«На исполнении в отделе судебных приставов по Центральному округу Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю находится исполнительный документ о взыскании крупной задолженности. Должник оформил в кредитном учреждении заем под залог имущества — самолета Alpha Trainer. Вернуть задолженность гражданин не смог», — указано в релизе.

Сумма непогашенного долга не раскрывается.

Савеловский суд Москвы вынес решение об обращении взыскания на имущество неплательщика, находящееся в залоге у кредитной организации. Судебный пристав в ходе разыскных мероприятий установил, что воздушное судно находится на аэродроме Белевцы Краснодарского края. Самолет был арестован и оставлен на ответственное хранение без права пользования.



«Хранитель был предупрежден от уголовной ответственности по статье 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»). Если в установленный законом срок должник не погасит имеющуюся перед банком задолженность, имущество будет реализовано в счет погашения долга», — указывают приставы.