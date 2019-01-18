Компания «готова нажать кнопку и начать работу уже сегодня».
Запуск платформы для торговли security-токенами tZERO состоится в конце следующей недели, заявил глава Overstock Патрик Бирн.
По его словам, компания «готова нажать кнопку и начать работу уже сегодня», но однако было решено предоставить еще несколько дополнительных дней, чтобы все пользователи успели зарегистрироваться, сообщил ForkLog.
При этом возглавит tZERO Стивен Хопкинс, который ранее был операционным директором и главным юрисконсультом в Medici.
Компания ведет переговоры с примерно 60 различными компаниями касательно выпуска и добавления своих security-токенов на платформу tZERO.
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