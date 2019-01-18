Запуск платформы для торговли security-токенами tZERO состоится в конце следующей недели, заявил глава Overstock Патрик Бирн.

По его словам, компания «готова нажать кнопку и начать работу уже сегодня», но однако было решено предоставить еще несколько дополнительных дней, чтобы все пользователи успели зарегистрироваться, сообщил ForkLog .

При этом возглавит tZERO Стивен Хопкинс, который ранее был операционным директором и главным юрисконсультом в Medici.

Компания ведет переговоры с примерно 60 различными компаниями касательно выпуска и добавления своих security-токенов на платформу tZERO.