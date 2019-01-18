Крупная криптовалютная биржа OKEx объявила о делистинге всех фьючерсных контрактов на bitcoin gold.

Все срочные контракты на криптовалюту будут рассчитаны 25 января в 11:00 по московскому времени в соответствии с ценой, которая будет зафиксирована за час до закрытия.

Как сообщает РБК , вся информация о торгах по фьючерсам на альткоин будет удалена 30 января, поэтому клиентам компании посоветовали заранее скачать необходимые данные.