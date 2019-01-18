Инвестиционная компания из сферы цифровых активов, управляемая японской корпорацией SBI Holdings Inc, инвестировала 15 млн долларов в стартап Tangem, занимающийся выпуском «умных» банкнот и кошельков на базе смарт-карт.

Как сообщает Ttrcoin , стартап намерен сфокусировать внимание на новых отраслях, предъявляющих повышенные требования к безопасности данных и способных найти применение цифровым активам на блокчейне. К таким отраслям он относит криптовалюты, стейблкоины, начальные размещения монет (ICO), размещения токенизированных активов (TAO), цифровую идентификацию, борьбу с контрафакцией и т.д.

Ранее Tangem запустил пилотные продажи вещественных биткоин-нот номиналом 0,01 и 0,05 BTC, которые предназначены для обеспечения безопасности при хранении криптовалюты и упрощения процесса расчетов.