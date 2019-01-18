Компания инвестирует в исследования из-за обвинений в предвзятости своих алгоритмов, отвечающих за формирование ленты новостей и фильтрацию контента.
Компания Facebook грант на 7,5 млн долларов на пять лет Техническому университетом Мюнхена (TUM) для создания независимого исследовательского центра по этике в сфере технологий искусственного интеллекта.
Facebook также даст исследователям доступ к своим инструментам и материалам в сфере ИИ, сообщает VC.ru.
Также в компании заявили, что инвестируют в исследования из-за обвинений в предвзятости своих алгоритмов, которые отвечают за формирование ленты новостей пользователей и фильтрацию контента.
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