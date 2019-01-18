«Росагролизинг» докапитализирован на 4 млрд рублей. Об этом сообщили в компании, пояснив, что поступившие средства будут направлены на техническую модернизацию и обеспечение новой сельскохозяйственной техникой аграриев страны.

В планах «Росагролизинга» приобретение 1 116 сельхозмашин, уточняется в релизе.



«На сегодняшний день компания является крупнейшим игроком на отечественном рынке лизинга сельхозтехники. В списке поставщиков «Росагролизинга» более ста предприятий сельхозмашиностроения, (производителей) пищевого и перерабатывающего оборудования, а номенклатура лизинга превышает 6,4 тыс. наименований. Наши клиенты — это 11 тыс. сельхозтоваропроизводителей», — подчеркивают в компании.