Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект об установлении на 2019—2020 годы плоской шкалы страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС).

Сейчас общий тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составляет 30% от фонда оплаты труда, из них в ПФР поступает 22%, в ФСС — 2,9%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%. При этом по ПФР и ФСС действует регрессивная шкала: после достижения выплаченной в данном году зарплатой установленного предела в 1,15 млн рублей взносы в Пенсионный фонд начинают уплачиваться по ставке 10%, а отчисления в ФСС полностью прекращаются после достижения зарплатой планки в 865 тыс. рублей.

Законопроект, внесенный депутатами от «Справедливой России», среди которых Сергей Миронов, отменяет на 2019—2020 годы предельные величины базы для взносов в ПФР и ФСС. «Мы предлагаем установить плоскую шкалу в 22% для всех. По мнению авторов, такая мера принесет… около 600 миллиардов рублей ежегодно», — сказал на заседании комитета один из авторов предложения Александр Ремезков. Исходя из пояснительной записки, доходы ФСС могут увеличиться на 90 млрд рублей в год.

Однако бюджетный комитет допускает, что повышение тарифов страховых взносов в ПФР и ФСС на 2019—2020 годы может привести к расширению практики так называемых «серых зарплат», что в конечном итоге повлечет снижение поступлений во внебюджетные фонды. «Тем самым заявленные цели законопроекта не будут достигнуты», — отмечается в заключении.



Правительство РФ также дало отрицательное заключение на законопроект, напомнив, что установление предельных величин основано на страховых принципах системы обязательного социального страхования и связано с тем, что объем прав на соответствующие страховые выплаты (пенсии, пособия) должен быть эквивалентен и равнозначен уплаченным взносам. Кабмин указал, что в долгосрочной перспективе предложенная мера сократит поступления в ПФР и усилит его зависимость от федерального бюджета.

