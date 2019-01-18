Хакер под псевдонимом ExploitDOT пытается продать данные пользователей ведущих криптовалютных бирж (Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance), которые те предоставили в рамках прохождения KYC-процедуры и размещает свои предложения на даркнет-маркетплейсе Dread.

Как сообщает ForkLog , ссылаясь на ССN, хакер даже предлагает документы оптом: вплоть до 1 доллара за 1000 экземпляров, если покупатель делает заказ от 25 тысяч. Это выяснил независимый исследователь в сфере кибербезопасности, которому удалось получить подлинные данные трех пользователей биржи Binance, притворившись покупателем.