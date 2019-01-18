В 2018 году должники стали в 1,5 раза чаще пользоваться процедурой банкротства. Таковы данные совместного исследования аналитиков Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс».

К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые подпадают под действие закона о банкротстве — имеют долг более 500 тыс. рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. На 1 января 2019-го под это определение подпадали порядка 748,2 тыс. россиян, или 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,68 млн рублей. По сравнению с прошлым годом количество потенциальных банкротов выросло на 6%.



«Количество граждан и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых введена процедура банкротства и/или реализация имущества в 2018 году выросло на 47% по сравнению с 2017 годом: с 29,8 до 44 тысяч человек. Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии — 3,3%, Бурятии — 2,4%, Магаданской области — 2,4%, Карачаево-Черкесии — 2,3% и в Республике Саха (Якутия) — 2,2%», — отмечается в сообщении.

По данным ОКБ, больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в столичном регионе — 125,9 тыс. человек, Санкт-Петербурге и области — 46,3 тыс. человек, в Краснодарском крае — 32,6 тыс. человек, Свердловской области — 27,7 тыс. человек и в Башкортостане — 26,2 тыс. человек. Меньше всего россиян, подпадающих под действие закона о банкротстве, проживают в Ненецком АО — 63 человека, на Чукотке — 160 человек и в Чеченской Республике — 592 человека, Республике Алтай — 714 человек и в Еврейской АО — 808 человек.



«Если смотреть на ситуацию с реальными банкротами, то самое значительное количество граждан, в отношении которых в 2018 году введена процедура банкротства (реализации имущества), также проживает в столичном регионе — 6 118 человек, в Санкт-Петербурге и области — 2 358 человек, Башкортостане — 2 021 человек, Самарской области — 1 715 человек и Свердловской области — 1 557 человек», — говорится в исследовании.