Индекс деловой уверенности в России в IV квартале 2018 года растет несмотря на падение мирового показателя. Такой вывод следует из данных исследования о состоянии мировой экономики (GECS), проводимый ACCA (ассоциацией, объединяющей специалистов в области финансов, учета и аудита) и Института управленческого учета (IMA).

«В последнем квартале 2018 года, третий раз подряд, мировой индекс экономической уверенности продолжил свое падение и оказался на рекордно низком уровне. Однако в России ситуация была несколько иная», — говорится в документе.

По словам главы АССА в России Веры Стародубцевой, ожидается, что Россия продолжит свое постепенное восстановление после рецессии в 2015—2016 годах.

По итогам исследования больше всего не уверены в экономических перспективах финансисты Западной Европе и стран Карибского бассейна. Индекс экономической уверенности по-прежнему находится на высоком уровне в Южной Азии, Африке и Северной Америке.

Согласно результатам опроса по миру больше всего респондентов (55%) беспокоятся о повышении цен. Еще 47% респондентов по всему миру собираются сократить сотрудников, когда как только 18% планируют нанять новых. Также 39% размышляют над сокращением инвестиций в новые масштабные проекты, и только 16% думают об их увеличении. О банкротстве поставщиков волнуются 12% опрошенных.

В опросе приняли участие 3,8 тыс. финансистов. Они считают, что слабую экономическую уверенность с признаками замедления роста продемонстрировали три самых крупных мировых экономики — США, Китай и ЕС.