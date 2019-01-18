ICO-кампании, завершившиеся в первой половине января, принесли своим организаторам 160 млн долларов, согласно исследованиям портала ICObench. Таким образом, к 15 января ICO было собрано около 33% суммы, привлеченной криптостартапами в декабре.

На январь намечено свыше 150 кампаний, что соответствует показателям последних семи месяцев за исключением декабря, сообщает Ttrcoin .

Максимальный объем финансирования январских кампаний, которое ICO-проекты рассчитывают привлечь, превышает 4 млрд долларов. При этом три из пяти крупнейших ICO достигли или почти достигли собственного максимального ограничения.