Поставщик финансовых услуг Huobi Group объявил о перезапуске своего японского подразделения в качестве регулируемой криптовалютной биржи. Новая биржа получила лицензию Агентства финансовых услуг Японии (FSA) и работает таким образом в полностью легальном поле.

В настоящий момент биржа поддерживает торги биткоином (BTC), еthereum (ETH), bitcoin cash (BCH), litecoin (LTC), XRP и monacoin (MONA), сообщает ForkLog .

По словам основателя и CEO Huobi Group Леона Ли, компания гордится тем, что Huobi Group теперь имеет одну из первых 17 лицензий, выданных FSA криптовалютным биржам.