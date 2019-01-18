По мнению главы Чикагской биржи опционов (CBOE) Эдварда Тилли, росту биткоина будут способствовать биржевые ноты (ETN) на базе криптовалют. При этом к биткоину будет выше степень доверия со стороны розничных инвесторов, если помимо ETF на базе высокорисковых фьючерсов, на рынке будут представлены и ETN.

Как сообщает ForkLog , по словам Тилли, ETN на базе биткоина могли бы стать очень популярными в Северной Америке, поскольку входные барьеры для торговли ими гораздо ниже, чем, например, у биткоин-ETF, которые до сих пор еще не одобрены Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Также глава CBOE считает, что криптоиндустрия нуждается в регулировании, которое в частности могло бы уменьшить масштаб проблемы рыночных манипуляций.