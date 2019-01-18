Суммарное клиентское фондирование банков РФ в валюте выросло в ноябре на 1,7 млрд долларов. Такие данные приводятся в обзоре российских банков за 11 месяцев 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

«Наш анализ трендов валютного фондирования указывает на то, что суммарное клиентское фондирование в иностранной валюте (без учета еврооблигаций и государственных средств) увеличилось на 1,7 млрд долларов в ноябре, включая 0,9 млрд долларов средств корпоративных клиентов и 0,8 млрд долларов средств розничных клиентов. Вместе с тем следует отметить, что изменения валютного фондирования необязательно означают приток/отток средств, поскольку депозиты могут просто быть конвертированы из одной валюты в другую», — говорится в материале.



По данным аналитиков, валютная ликвидность в секторе в отчетном месяце оставалась на комфортном уровне: ликвидные активы в иностранной валюте (денежные средства и эквиваленты, корсчета в иностранных банках, краткосрочные размещения в банках и не обремененные залогом облигации) покрывали средства клиентов в иностранной валюте в среднем на 30%. «Какой-либо потенциальный недостаток валютной ликвидности, вероятно, в случае необходимости был бы покрыт за счет поддержки со стороны Центрального банка Российской Федерации», — добавляют в Fitch.