Банком России зарегистрирована программа бессрочных субординированных облигаций Альфа-Банка серии СО1 объемом 50 млрд рублей. Об этом сообщили в банке, уточнив, что программе присвоен государственный регистрационный номер 401326В001Р.

В зависимости от потребностей Альфа-Банка данная программа позволяет привлечь любую сумму до 50 млрд рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Количество выпусков не ограничено, как и срок действия программы.

«Наличие такой программы дает возможность Альфа-Банку в будущем привлекать на локальном рынке добавочный капитал основного капитала по мере необходимости», — пояснили в банке.

Там подчеркнули, что «в настоящее время Альфа-Банк с большим запасом выполняет все нормативы достаточности капитала для системно значимых банков. При этом наличие данного инструмента обеспечивает Альфа-Банку дополнительную возможность реализации стратегических планов и наращивания кредитного портфеля».



Выпуски, в соответствии с действующим законодательством в отношении субординированных облигаций , будут размещаться по закрытой подписке и будут доступны только квалифицированным инвесторам.