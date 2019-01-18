Пара евро/рубль достигла ключевой поддержки, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

«Учитывая, что на торгах в Азии евро подорожал к доллару, то не стоит сегодня ожидать дальнейшего падения. Полагаю, что уровень 75,20 рубля за евро устоит. По доллару я сохраняю цель на уровне 65,83 рубля», - поясняет он.

Как комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб, продолжение роста нефтяных котировок позволит рублю и далее умеренно укрепиться в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон движения для доллара США составляет 65,6-66,9 рубля, для европейской валюты — 74,5-76,0 рубля.

«Ждем продолжения несильного укрепления рубля. Но потенциал роста российской валюты ограничен диапазоном 65-65,5 рубля за доллар – для его пробития нужны новые внутренние драйверы, либо еще одна волна оптимизма на мировом финансовом рынке», - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, ожидается боковая динамика. Рынок в США закрыт, что станет поводом для низкой торговой активности. Индекс Мосбиржи вряд ли обновит максимум в понедельник, но может приблизиться к 2500 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-66,50.

«Мы ожидаем, что позитив на российском рынке акций сохранится до подведения итогов встречи между Д. Трампом и Си Цзиньпином, а курс рубля локально укрепится», - комментирует руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.