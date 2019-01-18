Правительство Японии пересмотрело бюджет на 2019 финансовый год, который начнется 1 апреля 2019-го, увеличив его на 650 млн иен (около 6 млн долларов), до рекордных 101,46 трлн иен (около 928 млрд долларов).



Согласно информации, обнародованной на сайте Министерства финансов, расходы на оборону в 2019 финансовом году составят рекордные 5,3 трлн иен (около 48,7 млрд долларов). В частности, предполагается выделение средств на размещение наземных американских комплексов ПРО Aegis Ashore, а также на проведение строительных работ в рамках плана по переносу американской военной базы на острове Окинава.

Около 33,99 трлн (около 306 млрд долларов) будет направлено на социальные нужды. Новой статьей расходов в бюджете значатся затраты на организацию специального комитета, регулирующего деятельность казино.

Необходимость пересмотреть бюджет возникла после обнаружения неточностей в статистических данных, подготавливаемых Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Выяснилось, что в результате неточных данных на протяжении 20 лет более 19,7 млн человек недополучили порядка 53,7 млрд иен (более 497 млн долларов) премиальных и страховых выплат.

После обнаружения неточностей правительство Японии пообещало возместить всем пострадавшим положенные им деньги.