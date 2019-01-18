В одном из исторических зданий Ташкента ученые обнаружили клад, стоимость которого превышает 1 млн долларов.

Ценные предметы старины считались утраченными более 80 лет. Тайник нашли в помещении, которое было ниже подвала.

Были найдены экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкенте, а также принадлежавшие жертвам сталинских репрессий ценности. В частности, среди прочих был золотой микроскоп XIX века, рукописи и монеты.

Часть вещей будет передана на реставрацию экспертам из Германии.