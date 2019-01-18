Темпы экономического роста Китая за 2018 год будут равняться всего лишь 6,6%. Это самый слабый показатель с 1990 года.

Как отмечают опрошенные Reuters аналитики, несмотря на то что власти КНР предприняли ряд серьезных шагов, направленных на стимулирование роста экономики страны, эффект от них появится только через некоторое время.

В связи с этим падение темпов роста будет продолжаться. Ожидается, что в 2019 году рост экономики замедлится до 6,3%.

Пекин опубликует официальные данные по состоянию экономики 21 января.