Овощи и фрукты в начале 2019 года обошлись россиянам на 9% дороже, чем в декабре прошлого года. Об этом свидетельствуют данные производителя онлайн-касс «Эвотор» на основе анализа расходов («средние чеки») за два месяца по более чем 50 тыс. терминалов в России.

Аналитики компании оценили среднюю стоимость основных видов продуктов: картофеля, мяса, сахара, рыбы, яйца, фруктов, хлебных продуктов, масла, овощей, молока.

Согласно анализу, овощи и фрукты в январе обошлись россиянам на 9% дороже, чем в декабре. Средняя стоимость килограмма овощей и фруктов была равна 158,87 рубля и 134,15 рубля соответственно. При этом цена картофеля выросла на 8%, до 41,56 рубля за килограмм.

Яйца подорожали на 3%, до 6,83 рубля за штуку, а рыба —