Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США, проводящая расследование в отношении компании Facebook в связи с передачей личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях, может наложить на соцсеть рекордный штраф. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

ФКТ, а также еще несколько ведомств США, включая минюст, ФБР и Комиссию по ценным бумагам и биржам, в прошлом году начали расследование в отношении Facebook. Они изучают последствия передачи соцсетью личных данных около 87 млн пользователей британской компании Cambridge Analytica. Как сообщает газета, представители ФКТ недавно провели встречу, в ходе которых обсуждалась возможность обязать Facebook выплатить штраф, сумма которого превышала бы 22,5 млн долларов.

Такую сумму пришлось выплатить корпорации Google в 2012 году за введение пользователей в заблуждение относительно практик отображения адресной рекламы в браузере Safari. Тогда эта сумма стала рекордной среди всех штрафов, наложенных ФКТ.

По данным источников газеты, штраф в отношении Facebook может значительно превысить данную цифру. При этом о конкретных результатах расследования в отношении соцсети пока ничего неизвестно. Как ожидается, официально о них и рекомендованной сумме штрафа может быть объявлено в ближайшее время.

