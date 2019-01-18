Суд Северного Тромсе продлил срок задержания российскому гражданину, совершившему 21 декабря попытку вооруженного ограбления банка в Лонгиербюене (Шпицберген), сообщило генеральное консульство России на Шпицбергене.

«18 января суд Северного Тромсе продлил срок задержания российскому гражданину, совершившему 21 декабря 2018 года попытку вооруженного ограбления банка в Лонгиербюене (Шпицберген)», — сообщило консульство на своей странице в Facebook. Со ссылкой на назначенного норвежского адвоката консульство сообщило, что суд по существу дела может состояться до конца февраля.

«Российский гражданин чувствует себя хорошо, жалоб на содержание нет, просьб об оказании ему консульской помощи не высказывает», — добавили в консульстве.

Турист из России подозревается в вооруженном ограблении банковской конторы Sparebank 1 на острове Шпицберген, которое произошло 21 декабря утром в городе Лонгиербюене. 29-летний мужчина, который находился на Шпицбергене как турист, посетил банк в 10:40 в пятницу и, угрожая взятой напрокат винтовкой типа Маузер, завладел примерно 70 тыс. крон (более 500 тыс. рублей). Мужчину задержали вскоре после ограбления в центре города. Деньги конфисковали, а подозреваемого доставили в норвежский город Тромсе в тот же день.

Грабитель банка на острове Шпицберген, скорее всего, готовился к преступлению, потому что для получения оружия ему нужно было специально получить норвежскую справку об отсутствии судимости, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Сергей Гущин.