Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

При этом краткосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне «А-3». Долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», краткосрочный — на уровне «А-2».

Как отметило S&P, присвоение России позитивного прогноза возможно в случае, если ее «экономический подъем наберет силу и тенденция роста ВВП на душу населения достигнет показателя, сопоставимого со странами, которые находятся на аналогичном уровне развития».

«Тем не менее, политическая напряженность между США и Россией увеличивает возможность будущих санкций, и это, вероятно, станет дополнительным сдерживающим фактором более высоких темпов роста, — говорится в сообщении агентства. — Мы прогнозируем, что в 2019 году реальный рост ВВП России замедлится до 1,5%».