Правительство РФ планирует до февраля 2020 года завершить работу над механизмом «регуляторной гильотины», который предусматривает анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса требований. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«Безусловно, мы до февраля 2020 года должны определиться с тем регулирующим механизмом, который уже отжил, и его нужно ликвидировать и, соответственно, подготовить новое законодательство в этой части и нормативные документы», — сказал он.

Ранее на пленарном заседании Гайдаровского форума премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России, а также отметил необходимость разработки дорожной карты и проведения инвентаризации таких требований к 1 февраля 2020 года.

Он сообщил о намерении дать соответствующее поручение правительству. По мнению премьер-министра, сократить количество требований необходимо прежде всего в наиболее зарегулированных сферах: транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор.