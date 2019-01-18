Законопроект, направленный на упрощение процедуры рефинансирования ипотечного кредита с использованием материнского капитала, будет внесен в Госдуму в феврале. Об этом в интервью ТАСС на площадке X Гайдаровского форума сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Конечно, мы этим сейчас занимаемся и планируем в феврале внести в Госдуму, чтобы упростить рефинансирование этой ипотеки», — сказал он.

Депутат пояснил, что необходимость в разработке законопроекта связана с трудностями при рефинансировании ипотеки, которая была оформлена с использованием материнского капитала.

« Ипотечный кредит — это же залоговый кредит, поэтому когда принимается решение о рефинансировании, то тот кредит распускается и, соответственно, залог освобождается. В этот момент должны оформить в долевую собственность ребенка, по юридическим нормам. А в результате, чтобы оформить в долевую собственность, надо идти в органы опеки, а там, поскольку это связано с кредитами, органы опеки выступают против, чтобы такие оформления происходили. В результате новый ипотечный кредит не выдается, то есть рефинансирование не происходит», — отметил парламентарий.

По его словам, суть законодательной инициативы заключается в том, чтобы разрешить оформлять детей в праве собственности на недвижимость только после полной выплаты кредита, в том числе рефинансированного.



Ранее Ассоциация банков России направила письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением снизить расходы на выплаты по ипотеке с материнским капиталом через упрощенную процедуру получения рефинансирования кредита.