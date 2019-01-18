ВТБ расширил эквайринговое обслуживание ГУП «Московский метрополитен» во всех удаленных каналах продаж предприятия.

Сервис позволяет оплачивать покупку и пополнение билетов в приложении «Метро Москвы», работающем на платформах iOS и Android, на едином транспортном портале transport.mos.ru, через SMS-сервис, а также с помощью «Мобильного билета» (проездной «Тройка» в SIM-карте), говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В ближайшее время ВТБ планирует обеспечивать эквайринг при пополнении карты «Тройка» на сайте «Московского метрополитена» mosmetro.ru.

Также жители Москвы могут пополнить кошелек и купить билеты через мобильные платежные сервисы Apple Pay и Samsung Pay.

По словам заместителя руководителя департамента транзакционного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Елены Зулиной, разнообразие каналов удаленной оплаты проезда повышает комфорт пользования метро и экономит время пассажиров.