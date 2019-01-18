Калининский суд Тюмени приговорил к трем годам колонии бывших сотрудников банка по делу о хищении более 560 млн рублей кредитной организации, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в январе 2018 года совладелец и председатель правления одного из банков совместно со своим знакомым создал организованную группу для хищения средств.



«В ее состав вошли петербуржец и оренбуржец, а также жительница города Иркутска, которая для реализации задуманного была принята на должность заместителя председателя правления банка. Председатель правления банка и его сообщница организовали пополнение кассы денежными средствами. После чего из сейфа банка были похищены деньги в общей сумме более 560 миллионов рублей. На арендованном самолете женщина улетела в Москву. Трое обвиняемых по решению суда заключены под стражу. Бывший председатель правления банка и его сообщница объявлены в международный розыск», — отмечается в релизе.

Кроме того, суд удовлетворил иск представителя банка в лице АСВ о взыскании с осужденных похищенных средств с учетом небольшого возмещения ущерба.