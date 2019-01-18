Производитель биткоин-терминалов Coinme заключил соглашение с компанией Coinstar, занимающейся установкой киосков для быстрого обмена монет на бумажные купюры. Таким образом, клиенты Coinstar смогут получать не только наличные, но и биткоины.

Пока такая возможность будет предоставлена только посетителям определенных торговых точек Safeway и Albertsons в Калифорнии, Техасе и Вашингтоне, но в будущем компания планирует расширить свое предложение и на другие рынки США», сообщает Ttrcoin .

При этом в киосках Coinstar биткоины продаются только за купюры. Для этого пользователь должен ввести свой номер телефона и вставить в купюроприемник обозначенную сумму. После этого он получит код, с помощью которого сможет затребовать биткоины на сайте Coinme.