Впервые в рамках онлайн-распродажи «Киберпонедельник», которая пройдет 28-30 января на сайте c-monday.com, будет создан отдельный B2B-поддомен Digital.c-monday.com, где будут представлены скидки и специальные предложения на услуги для бизнеса – от маркетинга и it-услуг до логистики и банкинга.

Как и «Настоящая Черная Пятница» 2018 года, распродажа пройдет при поддержке РАЭК, РОЦИТ и АКИТ – таким образом, крупнейшие отраслевые ассоциации впервые проведут «Киберпонедельник» на единой площадке.

Участие в акции подтвердили крупнейшие онлайн-ритейлеры страны – «Эльдорадо», «М.Видео», Goods, OZON, «Детский мир», Wildberries, LEGO, Re:Store, «Техпорт», «Технопарк», Samsonite, «Автомаг», OBI, «Леруа Мерлен» и другие.

По словам директора Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, проведение параллельно с традиционной онлайн-распродажей специализированного Digital-Киберпонедельника позволит повысить эффективность акции для всех сфер цифровой экономики, многие из ведущих представителей которых являются активными участниками кластеров РАЭК.